"Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Нур-Султан и Алма-Ату

Российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне охвативших Казахстан масштабных протестов отменила вечерний рейс из Москвы в Нур-Султан. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло авиакомпании и московского аэропорта Шереметьево.

Самолёт должен был вылететь в 23:20. Также, согласно табло, отменён рейс "Аэрофлота" в Алма-Ату, где протестующие захватили аэропорт. Последний должен был вылететь в 20:55.