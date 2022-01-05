"Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Нур-Султан и Алма-Ату
Самолёты должны были вылететь из российской столицы в 23:20 и 20:55.
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Российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне охвативших Казахстан масштабных протестов отменила вечерний рейс из Москвы в Нур-Султан. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло авиакомпании и московского аэропорта Шереметьево.
Самолёт должен был вылететь в 23:20. Также, согласно табло, отменён рейс "Аэрофлота" в Алма-Ату, где протестующие захватили аэропорт. Последний должен был вылететь в 20:55.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
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