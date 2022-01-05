Казахстан полностью отключён от глобальной сети уже более пяти часов

По всему Казахстану отключили интернет пять часов назад на фоне охвативших страну масштабных протестов, граждане до сих пор не имеют возможности выйти в Сеть и позвонить. Об этом свидетельствуют данные сервиса NetBlocks.

Кроме того, ранее сообщалось со слов очевидцев, что в Нур-Султане и Алма-Ате также отключена телефонная связь. Казахстанские сайты, в том числе ряда СМИ — zakon.kz, vlast.kz и "Хабар 24", — всё ещё не открываются. Телеканалы 3, 7, НТК, КТК, "Мир 24", "Алматы" и другие также прекратили вещание.