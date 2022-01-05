Казахстан полностью отключён от глобальной сети уже более пяти часов
Ранее сообщалось, что из-за проблем с интернетом возникла масса сложностей: люди не могут сдать и обменять билеты и даже вызвать такси.
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По всему Казахстану отключили интернет пять часов назад на фоне охвативших страну масштабных протестов, граждане до сих пор не имеют возможности выйти в Сеть и позвонить. Об этом свидетельствуют данные сервиса NetBlocks.
Кроме того, ранее сообщалось со слов очевидцев, что в Нур-Султане и Алма-Ате также отключена телефонная связь. Казахстанские сайты, в том числе ряда СМИ — zakon.kz, vlast.kz и "Хабар 24", — всё ещё не открываются. Телеканалы 3, 7, НТК, КТК, "Мир 24", "Алматы" и другие также прекратили вещание.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
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