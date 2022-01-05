Sony раскрыла характеристики VR-шлема для PlayStation

Японская компания Sony Group раскрыла технические характеристики гарнитуры виртуальной реальности нового поколения PlayStation VR2. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

"PlayStation VR2 выводит VR-игры на совершенно новый уровень, позволяя ощутить большее присутствие и позволяя игрокам сбежать в игровые миры, как никогда раньше. <...> Основываясь на наших инновациях от PS5, PlayStation VR2 добавляет ощущения нового поколения с высококачественными визуальными эффектами, новыми сенсорными функциями и улучшенным отслеживанием, а также упрощённой настройкой с одним шнуром", — указывается в заявлении.

Согласно данным представителей Sony, гарнитура будет оснащена OLED-дисплеем с поддержкой 4K HDR, а также полем обзора 110 градусов. Разрешение на каждый глаз составит 2000 х 2040, экран сможет поддерживать частоту кадров 90/120 Гц. Устройство будет иметь функцию отслеживания направления ваших глаз, фиксации поворотов головы и прочих движений.

"Обратная связь с гарнитурой — это новая сенсорная функция, которая усиливает ощущения игрока от действий в игре. Она создаётся одним встроенным двигателем с вибрациями, которые добавляют интеллектуальный тактильный элемент, приближая игроков к игровому процессу", — говорится в сообщении.

Аппарат будет поддерживаться контроллерами PS VR2 Sense с адаптивными курками. К приставке гарнитура будет подключаться через порт USB-C. Вместе с тем компания объявила о выходе Horizon Call of the Mountain для PS VR2. Дата выхода нового девайса пока не известна.