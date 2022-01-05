Псаки назвала безумными заявления о причастности США к беспорядкам в Казахстане
Она отметила, что американская администрация призывает протестующих к мирным действиям, а власти — к сдержанности.
Джен Псаки. Кадр из видео © Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отвергла предположения о том, что США могут стоять за вспыхнувшими в Казахстане масштабными протестами. Она назвала такие заявления безумными.
"Циркулируют безумные российские утверждения о том, что за этим стоим мы. Хотела бы воспользоваться случаем и заявить, что это неправда... США следят за ситуацией в Казахстане, призывают протестующих к мирным действиям, власти — к сдержанности", — сказала на брифинге пресс-секретарь американского президента.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения во всей стране.
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