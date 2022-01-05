Псаки назвала безумными заявления о причастности США к беспорядкам в Казахстане

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отвергла предположения о том, что США могут стоять за вспыхнувшими в Казахстане масштабными протестами. Она назвала такие заявления безумными.

"Циркулируют безумные российские утверждения о том, что за этим стоим мы. Хотела бы воспользоваться случаем и заявить, что это неправда... США следят за ситуацией в Казахстане, призывают протестующих к мирным действиям, власти — к сдержанности", — сказала на брифинге пресс-секретарь американского президента.