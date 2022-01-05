Число пострадавших в массовом ДТП в Тульской области выросло до 15

Число пострадавших в массовой аварии с 50 автомобилями на трассе М4 "Дон" в Тульской области возросло до 15, пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

"В настоящее время всего получило травмы 15 человек. Тяжёлых ранений нет, в основном лёгкие травмы", — сообщил источник.

Лайф рассказывал, что за несколько часов сегодняшнего дня на пяти участках трассы М4 "Дон" в Тульской области из-за непогоды столкнулось 118 автомобилей. Движение по дороге было остановлено в обоих направлениях, в настоящее время трасса работает во всех направлениях. Ранее сообщалось, что пострадало 11 человек, в том числе двое детей, затем число увеличилось до 13.