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МИД РФ призвал россиян не посещать людные места в Казахстане

В дипведомстве соотечественникам порекомендовали оставаться в гостиницах и других местах пребывания.

5 января, 22:47
<p>© ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

© ТАСС / Валерий Шарифулин

МИД РФ рекомендует россиянам, находящимся в Казахстане, укрыться в домах и гостиницах, при этом обеспечив себя запасами продуктов и питьевой воды. Об этом говорится в сообщении Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) ведомства.

"Настоятельно рекомендуем всем российским гражданам соблюдать повышенные меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, по возможности укрыться в гостиницах / домах, обеспечить запасы продуктов и питьевой воды", — говорится в сообщении.

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Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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