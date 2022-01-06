МИД РФ призвал россиян не посещать людные места в Казахстане

МИД РФ рекомендует россиянам, находящимся в Казахстане, укрыться в домах и гостиницах, при этом обеспечив себя запасами продуктов и питьевой воды. Об этом говорится в сообщении Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) ведомства.