Комендант рассказала, как убийцы провели в общежитие 5-летнюю девочку, прячась от камер

Старшая по общежитию, где была найдена мёртвой 5-летняя девочка, рассказала, как убийцы привели ребёнка в свою комнату. © SHOT

Комендант общежития, где была найдена мёртвой пятилетняя девочка, рассказала, что убийцы Герасимов и Беляков жили там всего месяц и представились отцом и сыном. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По словам женщины, преступники зашли в здание в 17:17. Девочку они несли на руках. Она не плакала, не кричала и не пыталась вырываться. При этом изверги старались пробраться в свою комнату незамеченными и всячески прятали ребёнка от камер наблюдения: поворачивались спинами, закрывали жертву собой, а собственные лица скрывали под масками.