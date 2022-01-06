Комендант рассказала, как убийцы провели в общежитие 5-летнюю девочку, прячась от камер
Пытаясь не привлекать внимания, они поворачивались спинами и скрывали лица под масками.
© SHOT
Старшая по общежитию, где была найдена мёртвой 5-летняя девочка, рассказала, как убийцы привели ребёнка в свою комнату. © SHOT
Комендант общежития, где была найдена мёртвой пятилетняя девочка, рассказала, что убийцы Герасимов и Беляков жили там всего месяц и представились отцом и сыном. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По словам женщины, преступники зашли в здание в 17:17. Девочку они несли на руках. Она не плакала, не кричала и не пыталась вырываться. При этом изверги старались пробраться в свою комнату незамеченными и всячески прятали ребёнка от камер наблюдения: поворачивались спинами, закрывали жертву собой, а собственные лица скрывали под масками.
Напомним, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку. Оттуда её похитили злоумышленники. Сразу были развёрнуты поиски, в них принимали участие следователи СК, полицейские, добровольцы отряда "Лиза алерт". Вскоре вышли на двоих мужчин, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в комнате общежития неподалёку. Позже выяснилось, что один из убийц девочки судим за преступления против половой неприкосновенности, его жертвой был мальчик, не достигший 16-летнего возраста.
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