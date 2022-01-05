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Душераздирающие кадры: Жители Костромы организовали стихийный мемориал у дома убитой девочки

Тело ребёнка обнаружили в комнате одного из местных общежитий, которая принадлежала двум мужчинам.

5 января, 20:17
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В Костроме к дому убитой девочки люди массово несут цветы. © SHOT

В Костроме к дому убитой девочки люди массово несут цветы © SHOT

Жители Костромы организовали стихийный мемориал у подъезда дома, где жила пятилетняя девочка, которую убили двое мужчин. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

На опубликованных кадрах видны десятки мягких игрушек, а также цветы, оставленные скорбящими жителями на лестнице у входа в подъезд.

Нелюди-любовники: Кто и за что жестоко убил в Костроме 5-летнюю девочку

Нелюди-любовники: Кто и за что жестоко убил в Костроме 5-летнюю девочку

Напомним, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку. Оттуда её похитили злоумышленники. Сразу были развёрнуты поиски, в них принимали участие следователи СК, полицейские, добровольцы отряда "Лиза алерт". Вскоре вышли на двоих мужчин, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в комнате общежития неподалёку. Позже выяснилось, что один из убийц девочки судим за преступления против половой неприкосновенности, его жертвой был мальчик, не достигший 16-летнего возраста.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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Комментариев: 2

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Андрей Шуленков5 января, 20:57

Чепушилы

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Андрей Шуленков5 января, 20:56

Вы не выживете, отвечаю...

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