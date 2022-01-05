Душераздирающие кадры: Жители Костромы организовали стихийный мемориал у дома убитой девочки
Тело ребёнка обнаружили в комнате одного из местных общежитий, которая принадлежала двум мужчинам.
В Костроме к дому убитой девочки люди массово несут цветы. © SHOT
В Костроме к дому убитой девочки люди массово несут цветы © SHOT
Жители Костромы организовали стихийный мемориал у подъезда дома, где жила пятилетняя девочка, которую убили двое мужчин. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
На опубликованных кадрах видны десятки мягких игрушек, а также цветы, оставленные скорбящими жителями на лестнице у входа в подъезд.
Напомним, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку. Оттуда её похитили злоумышленники. Сразу были развёрнуты поиски, в них принимали участие следователи СК, полицейские, добровольцы отряда "Лиза алерт". Вскоре вышли на двоих мужчин, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в комнате общежития неподалёку. Позже выяснилось, что один из убийц девочки судим за преступления против половой неприкосновенности, его жертвой был мальчик, не достигший 16-летнего возраста.
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Чепушилы
Вы не выживете, отвечаю...