В Алма-Ате восстановили работу интернета и телефонной связи
Всемирная сеть была недоступна на территории всей страны более пяти часов.
© ТАСС / Vladimir Tretyakov
Доступ к интернету, который был ограничен на фоне масштабных протестов в Алма-Ате, восстановлен. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что также бесперебойно работает и телефонная связь.
Как сообщал Лайф, интернет по всему Казахстану был отключён сегодня днём. Вместе с ним работу прекратили популярные мессенджеры, а многие граждане более пяти часов не имели возможности даже звонить.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
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