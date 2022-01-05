Токаев обратился к членам ОДКБ за помощью в преодолении "террористической угрозы"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на фоне масштабных протестов в стране, что считает уместным и своевременным обращение к партнёрам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку "террористические банды" берут под контроль крупные объекты инфраструктуры в стране. В ОДКБ помимо республики входят Россия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

"Я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и, самое главное, это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь", — сказал лидер страны.