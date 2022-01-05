Токаев обратился к членам ОДКБ за помощью в преодолении "террористической угрозы"
Он назвал происходящие события подрывом целостности государства и нападением на её граждан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © Twitter / Qasym-Jomart Toqayev
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на фоне масштабных протестов в стране, что считает уместным и своевременным обращение к партнёрам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку "террористические банды" берут под контроль крупные объекты инфраструктуры в стране. В ОДКБ помимо республики входят Россия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
"Я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и, самое главное, это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь", — сказал лидер страны.
Ранее сегодня в ходе обращения к народу в связи с масштабными протестными акциями Токаев предупредил, что впредь в отношении граждан, нарушающих закон во время митингов, будут приниматься максимально жёсткие меры. Он сообщил также, что вступает в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял первый президент республики Нурсултан Назарбаев. При этом глава государства отметил, что с этого дня Совбез намерен действовать жёстко.
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