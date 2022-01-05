НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Токаев обратился к членам ОДКБ за помощью в преодолении "террористической угрозы"

Он назвал происходящие события подрывом целостности государства и нападением на её граждан.

5 января, 18:50
6824
<p>Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TokayevKZ/status/1405534765487247363/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Qasym-Jomart Toqayev</a></p>

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © Twitter / Qasym-Jomart Toqayev

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на фоне масштабных протестов в стране, что считает уместным и своевременным обращение к партнёрам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку "террористические банды" берут под контроль крупные объекты инфраструктуры в стране. В ОДКБ помимо республики входят Россия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

"Я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и, самое главное, это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь", — сказал лидер страны.

Восемь силовиков погибли, ещё 317 были ранены в ходе протестов в Казахстане

Восемь силовиков погибли, ещё 317 были ранены в ходе протестов в Казахстане

Ранее сегодня в ходе обращения к народу в связи с масштабными протестными акциями Токаев предупредил, что впредь в отношении граждан, нарушающих закон во время митингов, будут приниматься максимально жёсткие меры. Он сообщил также, что вступает в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял первый президент республики Нурсултан Назарбаев. При этом глава государства отметил, что с этого дня Совбез намерен действовать жёстко.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1