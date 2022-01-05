США отказались "по пунктам" отвечать на предложения России по безопасности

Вашингтон не намерен "по пунктам" отвечать на предложения Москвы по гарантиям безопасности, в том числе потому, что "многие из них того не заслуживают", заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"Президент [США] Джо Байден ясно дал понять, что мы можем достичь прогресса по некоторым вопросам, в то время как другие из них нежизнеспособны. Мы не отвечаем на них по пунктам и не планируем этого делать на предстоящих переговорах, поскольку, исходя из нашего опыта, мы не ведём переговоры публично и потому, что многие предложения не заслуживают такого ответа", — подчеркнула пресс-секретарь американского лидера.