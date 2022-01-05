США отказались "по пунктам" отвечать на предложения России по безопасности
Переговоры по стратегической стабильности между странами пройдут в Женеве 10 января.
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Вашингтон не намерен "по пунктам" отвечать на предложения Москвы по гарантиям безопасности, в том числе потому, что "многие из них того не заслуживают", заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Президент [США] Джо Байден ясно дал понять, что мы можем достичь прогресса по некоторым вопросам, в то время как другие из них нежизнеспособны. Мы не отвечаем на них по пунктам и не планируем этого делать на предстоящих переговорах, поскольку, исходя из нашего опыта, мы не ведём переговоры публично и потому, что многие предложения не заслуживают такого ответа", — подчеркнула пресс-секретарь американского лидера.
Напомним, что переговоры по стратегической стабильности между США и Россией пройдут в Женеве 10 января. Москву на данной встрече представит делегация во главе с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым, делегацию Вашингтона возглавит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. А 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, на нём российское дипломатическое ведомство будет представлять замминистра иностранных дел страны Александр Грушко.
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