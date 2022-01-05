В Москве и Подмосковье проверяют все ТЦ из-за сообщений о "минировании"
Посетители и сотрудники торговых центров эвакуированы на время проверки в целях безопасности.
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Неизвестный сообщил о "минировании" всех торговых центров Москвы. Некоторые из них эвакуированы на время проверки, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Анонимные сообщения поступили о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах столицы. На время проверки в целях безопасности люди эвакуированы", — сообщил источник.
Как уточняется, около 400 посетителей и сотрудников Центрального детского магазина выведены на улицу. Кроме того, есть сведения об эвакуации из торгового комплекса "Шоколад". Такая же проверка проводится во всех подмосковных торговых центрах после анонимного сообщения о "минировании", добавил собеседник агентства. Сотрудники экстренных служб, правоохранители и кинологи были направлены по всем адресам.
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге 29 декабря "заминировали" суд и потребовали освободить блогера Хованского. Взрывчатку не нашли, а вот блогер домой всё же отправился.
Комментариев: 1
ваще хохотаюсь над этим цирком. А ведь кто то хавает... У меня иммунитет уже к взрывам, эпидемиям и прочим чудесатостям режима...