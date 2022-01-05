В Москве и Подмосковье проверяют все ТЦ из-за сообщений о "минировании"

Неизвестный сообщил о "минировании" всех торговых центров Москвы. Некоторые из них эвакуированы на время проверки, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения поступили о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах столицы. На время проверки в целях безопасности люди эвакуированы", — сообщил источник.

Как уточняется, около 400 посетителей и сотрудников Центрального детского магазина выведены на улицу. Кроме того, есть сведения об эвакуации из торгового комплекса "Шоколад". Такая же проверка проводится во всех подмосковных торговых центрах после анонимного сообщения о "минировании", добавил собеседник агентства. Сотрудники экстренных служб, правоохранители и кинологи были направлены по всем адресам.