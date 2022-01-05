Токаев заявил о вооружённых столкновениях силовиков с "террористическими бандами" под Алма-Атой

Воздушно-десантные подразделения Минобороны Казахстана ведут бой с террористами неподалёку от Алма-Аты. Об этом на фоне масштабных протестов в стране заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

"Под Алма-Атой сейчас идёт упорный бой террористических банд с воздушно-десантными подразделениями Минобороны. Данные террористические банды являются, по сути дела, международными, они прошли серьёзную подготовку за рубежом. И их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии", — сказал Токаев.

Он также добавил, что террористические банды захватили ряд объектов инфраструктуры, международный аэропорт Алма-Аты, а также несколько самолётов, в том числе иностранных.