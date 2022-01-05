Токаев заявил о вооружённых столкновениях силовиков с "террористическими бандами" под Алма-Атой
Глава государства также назвал нападение на страну актом агрессии и подчеркнул, что банды прошли подготовку за рубежом.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Воздушно-десантные подразделения Минобороны Казахстана ведут бой с террористами неподалёку от Алма-Аты. Об этом на фоне масштабных протестов в стране заявил президент Касым-Жомарт Токаев.
"Под Алма-Атой сейчас идёт упорный бой террористических банд с воздушно-десантными подразделениями Минобороны. Данные террористические банды являются, по сути дела, международными, они прошли серьёзную подготовку за рубежом. И их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии", — сказал Токаев.
Он также добавил, что террористические банды захватили ряд объектов инфраструктуры, международный аэропорт Алма-Аты, а также несколько самолётов, в том числе иностранных.
Как уже сообщал Лайф, Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился за помощью к партнёрам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав ситуацию не угрозой, а явным подрывом целостности государства.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
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