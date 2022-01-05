В Алма-Ате освободили захваченный протестующими аэропорт
Сейчас крупнейшая воздушная гавань страны работает в штатном режиме.
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Машины на парковке возле международного аэропорта Алма-Аты. © Telegram / KazTAG
В ходе антитеррористической операции в Алма-Ате силовикам удалось освободить международный аэропорт. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра города Ержан Бабакумаров.
"В городе началась антитеррористическая спецоперация. Аэропорт освобождён. Переводится в штатный режим работы", — сказал он.
Ранее в стране также был восстановлен доступ к сети Интернет и мобильной связи, работа которых была ограничена на фоне масштабных протестов.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
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