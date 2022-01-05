В Алма-Ате освободили захваченный протестующими аэропорт

Машины на парковке возле международного аэропорта Алма-Аты. © Telegram / KazTAG

В ходе антитеррористической операции в Алма-Ате силовикам удалось освободить международный аэропорт. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра города Ержан Бабакумаров.

"В городе началась антитеррористическая спецоперация. Аэропорт освобождён. Переводится в штатный режим работы", — сказал он.