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В Алма-Ате освободили захваченный протестующими аэропорт

Сейчас крупнейшая воздушная гавань страны работает в штатном режиме.

5 января, 20:04
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© Telegram / KazTAG

Машины на парковке возле международного аэропорта Алма-Аты. © Telegram / KazTAG

В ходе антитеррористической операции в Алма-Ате силовикам удалось освободить международный аэропорт. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра города Ержан Бабакумаров.

"В городе началась антитеррористическая спецоперация. Аэропорт освобождён. Переводится в штатный режим работы", — сказал он.

Ранее в стране также был восстановлен доступ к сети Интернет и мобильной связи, работа которых была ограничена на фоне масштабных протестов.

Аэропорт Алма-Аты захвачен протестующими

Аэропорт Алма-Аты захвачен протестующими

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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