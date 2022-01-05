Нелюди-любовники: Кто и за что жестоко убил в Костроме 5-летнюю девочку Кострома бурлит от гнева — сотни людей вышли на народный сход, требуя казни подозреваемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Что там произошло? 5 января, 14:40 109051 109051 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, "МВД Медиа"

Новость о похищении, изнасиловании и жестоком убийстве пятилетней девочки из Костромы в считаные часы стала одной из главных в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин даже высказался за отправку педофилов-рецидивистов на северные рудники: — Госдума сделает всё, чтобы закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов был принят уже в январе, — заявил Володин.

Затем вице-спикер Государственной думы России Анна Кузнецова предложила исключить для педофилов возможность условно-досрочного освобождения и ввести для них пожизненный административный надзор.

Похищение средь бела дня

Опубликовано видео с похитителями и убийцами пятилетней девочки в Костроме. Видео © LIFE

На горячую линию поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" заявка о пропаже пятилетней Вики (имя изменено. — Прим. Лайфа) поступила ещё во вторник, около шести вечера. Сообщалось, что девочка пропала полтора часа назад при странных обстоятельствах возле культурного центра на улице Северной Правды. Очевидцы рассказали, что играющую на улице Вику схватили двое мужчин, при этом девочка кричала и упиралась. Почему-то свидетели не только не остановили преступников, но и не удосужились оперативно позвонить в полицию или по горячей линии, подумав, что стали очевидцами простого семейного конфликта. Драгоценное время было упущено.

Мать девочки работала в Доме культуры уборщицей. С её слов, Вика отпросилась выбежать на улицу на пять минут — посмотреть на ёлку. Когда женщина хватилась ребёнка, преступники уже скрылись. В поисках девочки приняло участие более 500 человек, среди которых были следователи СК и полицейские.

Денис Герасимов и Вадим Беляков (слева) © "МВД Медиа"

В одиннадцатом часу вечера силовики отследили по камерам предполагаемых преступников и ворвались в комнату одного из общежитий в микрорайоне Черноречье. Там задержали двух подозреваемых — 44-летнего Дениса Герасимова и 25-летнего Вадима Белякова. Тело девочки с многочисленными ножевыми ранениями нашли в стоявшей у порога старой спортивной сумке — преступники ещё не успели избавиться от него.

Любовники и маньяки

Убийцы пятилетней девочки в Костроме были сожителями. Видео © СК РФ

Один из арестованных оказался педофилом-рецидивистом. Денис Герасимов был судим за детское порно и педофилию — он соблазнил мальчика, которому на тот момент было всего тринадцать. Через два года "отношений" Герасимов выложил в социальных сетях видео в обнимку с мальчиком, которое привлекло правоохранителей. По одной из версий, партнёр Герасимова — Вадим Беляков — якобы был тем самым мальчиком. Будто бы после освобождения Герасимова в марте 2021 года пара воссоединилась. К тому времени Беляков тоже успел приобрести криминальный опыт, получив условный срок за кражу.

Герасимову было запрещено выезжать из Костромы и находиться вблизи детских дошкольных и образовательных учреждений. По данным МВД, его регулярно проверяли участковый и сотрудники уголовного розыска. В сентябре педофила даже привлекли к административной ответственности за нарушение запрета на выезд из города.

На допросе преступники рассказали, что решение о похищении ребёнка пришло спонтанно. Якобы пара просто прогуливалась около Дома культуры. И, глядя на скачущую у центра пятилетнюю девочку, Беляков решил сделать другу своеобразный живой подарок. По одной из рабочих версий, преступники готовились заранее и искали ребёнка в течение нескольких месяцев.

Сначала убийцы затащили жертву в подвал дома неподалёку. А когда начало темнеть, унесли девочку к себе в арендуемую комнату в общежитии. Там над ребёнком жестоко надругались и после всех издевательств убили. Преступники уже дали признательные показания — им теперь грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения.

Авторы Станислав Сенькин