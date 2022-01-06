Блинкен назвал "Северный поток – 2" рычагом в руках ЕС для влияния на РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что трубопровод "Северный поток – 2" в Европе могут использовать против РФ. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщается, по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок Блинкен назвал российский трубопровод рычагом в руках Европейского союза (ЕС) для влияния на Россию.

"Северный поток – 2" — это рычаг, который Евросоюз может использовать в отношении России", — сказал Блинкен.