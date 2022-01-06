Блинкен назвал "Северный поток – 2" рычагом в руках ЕС для влияния на РФ
Вашингтон и Берлин договорились о применении эффективных мер в том случае, если Москва будет использовать в качестве "оружия" поставки энергоносителей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что трубопровод "Северный поток – 2" в Европе могут использовать против РФ. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщается, по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок Блинкен назвал российский трубопровод рычагом в руках Европейского союза (ЕС) для влияния на Россию.
"Северный поток – 2" — это рычаг, который Евросоюз может использовать в отношении России", — сказал Блинкен.
Госсекретарь США добавил, что в настоящее время "Северный поток – 2" не используется. По мнению Блинкена, сложно представить, чтобы газопровод захотели запустить в случае обострения ситуации на Украине. Бербок же отметила, что Вашингтон и Берлин договорились о применении эффективных мер в том случае, если Москва будет использовать в качестве "оружия" поставки энергоносителей.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
Комментариев: 1
Они могут уже определиться, чей это рычаг 🤣