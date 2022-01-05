Токаев назначил нового председателя Комитета нацбезопасности Казахстана

Восемь силовиков погибли, ещё 317 были ранены в ходе протестов в Казахстане

Как уже сообщал Лайф, Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился за помощью к партнёрам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав ситуацию не угрозой, а явным подрывом целостности государства.