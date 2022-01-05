НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Токаев назначил нового председателя Комитета нацбезопасности Казахстана

С сентября 2016 года данный пост занимал Карим Масимов, который сегодня был освобождён от должности.

5 января, 20:43

Фото © ТАСС / ЕРА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего главу Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева председателем Комитета национальной безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Назначить Сагимбаева Ермека Алдабергеновича председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, освободив от должности начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан", говорится в тексте указа главы государства, опубликованного пресс-службой.

Восемь силовиков погибли, ещё 317 были ранены в ходе протестов в Казахстане

Восемь силовиков погибли, ещё 317 были ранены в ходе протестов в Казахстане

Как уже сообщал Лайф, Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился за помощью к партнёрам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав ситуацию не угрозой, а явным подрывом целостности государства.

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1