Токаев назначил нового председателя Комитета нацбезопасности Казахстана
С сентября 2016 года данный пост занимал Карим Масимов, который сегодня был освобождён от должности.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего главу Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева председателем Комитета национальной безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Назначить Сагимбаева Ермека Алдабергеновича председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, освободив от должности начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан", — говорится в тексте указа главы государства, опубликованного пресс-службой.
Как уже сообщал Лайф, Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился за помощью к партнёрам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав ситуацию не угрозой, а явным подрывом целостности государства.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
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