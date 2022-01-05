Zakon.kz: Двое военнослужащих погибли во время спецоперации в аэропорту Алма-Аты
Ранее в мэрии города сообщили, что воздушная гавань была освобождена от протестующих.
© ТАСС / Валерий Шарифулин
Двое военнослужащих Вооружённых сил Казахстана погибли во время спецоперации по освобождению международного аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщает телеграм-канал издания Zakon.kz.
"При проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты погибли двое военнослужащих ВС Республики Казахстан", — говорится в сообщении.
Как сообщал Лайф, аэропорт Алма-Аты был захвачен протестующими сегодня вечером. Пассажиры были экстренно эвакуированы. Позже заместитель мэра города Ержан Бабакумаров сообщил, что в ходе антитеррористической операции воздушная гавань была освобождена.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Комментариев: 1
Согласно сценариев «цветных» революций, следует в самое боижайшее время ожидать сакральной жертвы со стороны протестунов. То есть жертвы, которую сделают флагом протестного движения. А если честно, казахстанские структуры проморгали серьезные вещи. Вот теперь и бардак пошел по стране.