В Алма-Ате вооружённые мародёры вскрывают отделения банков и магазины

Кроме того, местные жители делятся кадрами, на которых видно, как хулиганы выносят из магазинов бытовую технику и прочие вещи. Некоторые из них вооружены и стреляют в воздух, вынуждая прятаться простых людей. Ворованные товары из вскрытых магазинов злоумышленники грузят в машины и уезжают. Вместе с тем в полиции опровергли информацию о мародёрстве в квартирах горожан и якобы отсутствующей реакции правоохранителей на сигналы.