В Алма-Ате вооружённые мародёры вскрывают отделения банков и магазины
Некоторые из них также открывают стрельбу в воздух, запугивая местных жителей.
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Мародёры в Алма-Ате разгромили вход в отделение одного из местных банков при помощи бульдозера. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Кроме того, местные жители делятся кадрами, на которых видно, как хулиганы выносят из магазинов бытовую технику и прочие вещи. Некоторые из них вооружены и стреляют в воздух, вынуждая прятаться простых людей. Ворованные товары из вскрытых магазинов злоумышленники грузят в машины и уезжают. Вместе с тем в полиции опровергли информацию о мародёрстве в квартирах горожан и якобы отсутствующей реакции правоохранителей на сигналы.
"Центр оперативного управления Департамента полиции города работает в штатном режиме. Каждое сообщение, поступившее на пульт "102", обрабатывается своевременно", — говорится в сообщении.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку. Токаев на фоне протестов вступил в должность председателя Совета безопасности, сменив на этом посту первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
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