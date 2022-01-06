Киргизия заявила о готовности оказать всемерную поддержку Казахстану
Там также призвали к урегулированию ситуации в республике мирным путём.
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МИД Киргизии призвал жителей Казахстана к спокойствию и выразил готовность оказать всемерную поддержку республике. Об этом говорится в опубликованном накануне заявлении внешнеполитического ведомства.
"Внимательно и с тревогой следим за последними событиями в братском Казахстане. Киргизская Республика, исходя из крепких родственных связей двух народов и союзнических отношений двух государств, искренне заинтересована в стабильном социально-экономическом развитии и процветании Казахстана. Кыргызстан всегда был и остаётся рядом с братским Казахстаном и готов оказать любую посильную поддержку и помощь, как это всегда было в истории взаимоотношений наших народов", — говорится в заявлении.
Как уточняется, МИД также выразил уверенность, что мудрость и дальновидность казахстанского народа возьмут верх, что поспособствует сохранению спокойствия и согласия. Как подчёркивается в заявлении дипломатов, насилие и беззаконие не приведут к решению насущных проблем, а скорее ухудшат положение простого населения республики.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков.
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