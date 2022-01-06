Киргизия заявила о готовности оказать всемерную поддержку Казахстану

"Внимательно и с тревогой следим за последними событиями в братском Казахстане. Киргизская Республика, исходя из крепких родственных связей двух народов и союзнических отношений двух государств, искренне заинтересована в стабильном социально-экономическом развитии и процветании Казахстана. Кыргызстан всегда был и остаётся рядом с братским Казахстаном и готов оказать любую посильную поддержку и помощь, как это всегда было в истории взаимоотношений наших народов", — говорится в заявлении.