Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты

КНДР провела испытания гиперзвукового оружия. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным журналистов, после запуска гиперзвуковая ракета успешно поразила заданную цель, располагавшуюся на расстоянии 700 километров от места, с которого производилась стрельба.