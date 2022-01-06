Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты
Отмечается, что после запуска снаряд точно поразил заданную цель на расстоянии 700 км.
Фото © ТАСС / АР
КНДР провела испытания гиперзвукового оружия. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным журналистов, после запуска гиперзвуковая ракета успешно поразила заданную цель, располагавшуюся на расстоянии 700 километров от места, с которого производилась стрельба.
Напомним, ранее Береговая охрана Японии зафиксировала запуск ракеты из КНДР. Сообщалось, что снаряд мог упасть в Японское море. Находящиеся там суда были предупреждены об опасности. Японцы дали первую оценку выпущенной ракете, отметив, что какого-либо ущерба морским или воздушным судам зафиксировано не было.
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