Экс-глава Минобороны Армении стал послом республики в РФ

Армения назначила нового посла в РФ. Согласно указу президента республики Армена Саркисяна, представителем внешнеполитического ведомства в России стал Вагаршак Арутюнян, который до июля 2021 года возглавлял Министерство обороны страны.

"Взяв за основу предложение премьер-министра, согласно статье Конституции Армении и закону "О дипломатической службе", назначить послом Армении в РФ Вагаршака Арутюняна", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале главы государства.