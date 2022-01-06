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Экс-глава Минобороны Армении стал послом республики в РФ

При принятии этого решения президент страны руководствовался предложением премьер-министра.

6 января, 00:28
<p>Новый посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян. Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Новый посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Армения назначила нового посла в РФ. Согласно указу президента республики Армена Саркисяна, представителем внешнеполитического ведомства в России стал Вагаршак Арутюнян, который до июля 2021 года возглавлял Министерство обороны страны.

"Взяв за основу предложение премьер-министра, согласно статье Конституции Армении и закону "О дипломатической службе", назначить послом Армении в РФ Вагаршака Арутюняна", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале главы государства.

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Ранее Лайф сообщал, что в администрации президента Молдавии предложили объявить посла РФ персоной нон грата, однако позже там заявили, что это было лишь личным мнением президента республики Иона Гузуна.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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