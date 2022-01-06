Стоимость урана во всём мире поднялась на 8% на фоне протестов в Казахстане

На фоне масштабных протестов, которые уже несколько дней проходят в Казахстане, мировые цены на уран выросли почти на 8%. Об этом со ссылкой на данные мониторинговой платформы UxC сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что накануне стоимость урана на мировых рынках выросла до $45,25 за фунт, при том что ещё в минувший вторник она составляла $42. Так, суточный рост составил около 8%. При этом в агентстве напомнили, что Казахстан производит примерно 40% мировых поставок урана.