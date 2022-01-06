Стоимость урана во всём мире поднялась на 8% на фоне протестов в Казахстане
На сегодняшний день республика производит примерно 40% мировых поставок этого металла.
Фото © ТАСС / Анатолий Устиненко
На фоне масштабных протестов, которые уже несколько дней проходят в Казахстане, мировые цены на уран выросли почти на 8%. Об этом со ссылкой на данные мониторинговой платформы UxC сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что накануне стоимость урана на мировых рынках выросла до $45,25 за фунт, при том что ещё в минувший вторник она составляла $42. Так, суточный рост составил около 8%. При этом в агентстве напомнили, что Казахстан производит примерно 40% мировых поставок урана.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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