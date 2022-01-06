Экс-глава МИД Украины предложил Боррелю посетить Крым

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на линию соприкосновения в Донбассе, предложил ему посетить границу с Крымом. Об этом экс-дипломат написал в "Фейсбуке".

"Я бы Борреля не в Донбасс, а на линию соприкосновения с оккупированным Крымом отправил. Это было бы развитием для "Крымской платформы" — именно политическим развитием. И ещё больше показало бы преданность Евросоюза сдерживанию России", — говорится в сообщении Климкина.