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Экс-глава МИД Украины предложил Боррелю посетить Крым

По его мнению, такой жест ещё больше показал бы преданность Евросоюза сдерживанию России.

6 января, 00:50
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<p>Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND</p>

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на линию соприкосновения в Донбассе, предложил ему посетить границу с Крымом. Об этом экс-дипломат написал в "Фейсбуке".

"Я бы Борреля не в Донбасс, а на линию соприкосновения с оккупированным Крымом отправил. Это было бы развитием для "Крымской платформы" — именно политическим развитием. И ещё больше показало бы преданность Евросоюза сдерживанию России", — говорится в сообщении Климкина.

Он назвал подобные поездки представителей Евросоюза рутиной и добавил, что сегодня Украина нуждается в большем.

Кулеба и Боррель побывали на линии соприкосновения в Донбассе

Кулеба и Боррель побывали на линии соприкосновения в Донбассе

Как сообщал Лайф, визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на Украину продлится с 4 по 6 января. Ранее Кулеба расценил поездку Борреля в Донбасс как часть сдерживания России.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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