Экс-глава МИД Украины предложил Боррелю посетить Крым
По его мнению, такой жест ещё больше показал бы преданность Евросоюза сдерживанию России.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на линию соприкосновения в Донбассе, предложил ему посетить границу с Крымом. Об этом экс-дипломат написал в "Фейсбуке".
"Я бы Борреля не в Донбасс, а на линию соприкосновения с оккупированным Крымом отправил. Это было бы развитием для "Крымской платформы" — именно политическим развитием. И ещё больше показало бы преданность Евросоюза сдерживанию России", — говорится в сообщении Климкина.
Он назвал подобные поездки представителей Евросоюза рутиной и добавил, что сегодня Украина нуждается в большем.
Как сообщал Лайф, визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на Украину продлится с 4 по 6 января. Ранее Кулеба расценил поездку Борреля в Донбасс как часть сдерживания России.
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