Диетолог Золотарёв рассказал об опасностях употребления мёда зимой

Употребление обыкновенного мёда зимой при определённых условиях может стать причиной развития простуды. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-нутригенетик Андрей Золотарёв.

"Дело в том, что мёд обладает ярко выраженным согревающим эффектом, за счёт этого происходит повышенное потоотделение. Люди этого не чувствуют, но употребление мёда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание", — рассказал диетолог.

По словам специалиста, с осторожностью стоит относиться не только к употреблению мёда, но и любых продуктов, имеющих согревающий или охлаждающий эффект. Так, например, по словам Золотарёва, холодные напитки совершенно не подходят для жаркой погоды.