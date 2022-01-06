Диетолог Золотарёв рассказал об опасностях употребления мёда зимой
Специалист призвал с осторожностью относиться ко всем продуктам, которые имеют согревающий или охлаждающий эффект.
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Употребление обыкновенного мёда зимой при определённых условиях может стать причиной развития простуды. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-нутригенетик Андрей Золотарёв.
"Дело в том, что мёд обладает ярко выраженным согревающим эффектом, за счёт этого происходит повышенное потоотделение. Люди этого не чувствуют, но употребление мёда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание", — рассказал диетолог.
По словам специалиста, с осторожностью стоит относиться не только к употреблению мёда, но и любых продуктов, имеющих согревающий или охлаждающий эффект. Так, например, по словам Золотарёва, холодные напитки совершенно не подходят для жаркой погоды.
"Любой перепад температуры чреват. Чем больше температурный диапазон, тем он больше вредит организму. Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой — напитки комнатной температуры", — подчеркнул диетолог.
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