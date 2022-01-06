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Умер автор сценария "Пиратов Карибского моря" Джей Уолперт

Причиной смерти кинематографиста стала болезнь Альцгеймера.

6 января, 01:52

Джей Уолперт. Фото © Wikipedia

В Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет скончался американский сценарист и телепродюсер Джей Уолперт, который помимо прочего являлся автором сценария к фильму "Пираты Карибского моря".

Как сообщает издание Deadline, кинематографист скончался 3 января после борьбы с болезнью Альцгеймера. Смерть Уолперта подтвердили его представители.

Умер бывший кремлёвский шеф-повар Виктор Беляев

Умер бывший кремлёвский шеф-повар Виктор Беляев

Джей Уолперт родился в 1942 году в Нью-Йорке и с 70-х занимался продюсированием фильмов. Но серьёзную популярность ему принёс фильм "Пираты Карибского моря". Именно Уолперт придумал персонажей франшизы, а также написал сюжет первого фильма — "Пираты Карибского моря: Проклятие "Чёрной жемчужины".

Ранее умер один из мемных братьев Григорий Богданов, прославившийся "кошачьим лицом".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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