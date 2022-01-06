Умер автор сценария "Пиратов Карибского моря" Джей Уолперт

В Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет скончался американский сценарист и телепродюсер Джей Уолперт, который помимо прочего являлся автором сценария к фильму "Пираты Карибского моря".

Как сообщает издание Deadline, кинематографист скончался 3 января после борьбы с болезнью Альцгеймера. Смерть Уолперта подтвердили его представители.