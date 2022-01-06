Умер автор сценария "Пиратов Карибского моря" Джей Уолперт
Причиной смерти кинематографиста стала болезнь Альцгеймера.
Джей Уолперт. Фото © Wikipedia
В Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет скончался американский сценарист и телепродюсер Джей Уолперт, который помимо прочего являлся автором сценария к фильму "Пираты Карибского моря".
Как сообщает издание Deadline, кинематографист скончался 3 января после борьбы с болезнью Альцгеймера. Смерть Уолперта подтвердили его представители.
Джей Уолперт родился в 1942 году в Нью-Йорке и с 70-х занимался продюсированием фильмов. Но серьёзную популярность ему принёс фильм "Пираты Карибского моря". Именно Уолперт придумал персонажей франшизы, а также написал сюжет первого фильма — "Пираты Карибского моря: Проклятие "Чёрной жемчужины".
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