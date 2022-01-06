Украинский политик Ляшко похвастался знанием английского в эфире и опозорился. Видео © Telegram / Megerini

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" по ошибке поздравил жителей страны не с тем праздником.

"С Новым годом! Happy birthday! (с англ. — "С днем рождения!" — Прим. Лайфа)", — сказал Ляшко, поднимая бокал.

В ответ на это телеведущая пошутила, отметив, что Ляшко "осваивает" английский язык.