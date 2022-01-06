Украинский политик Ляшко похвастался знанием английского в эфире и опозорился
Лидер Радикальной партии поздравил украинцев с днём рождения вместо Нового года.
Украинский политик Олег Ляшко. Фото © ТАСС / Анна Марченко
Украинский политик Ляшко похвастался знанием английского в эфире и опозорился. Видео © Telegram / Megerini
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" по ошибке поздравил жителей страны не с тем праздником.
"С Новым годом! Happy birthday! (с англ. — "С днем рождения!" — Прим. Лайфа)", — сказал Ляшко, поднимая бокал.
В ответ на это телеведущая пошутила, отметив, что Ляшко "осваивает" английский язык.
Ранее первая леди Украины Елена Зеленская попала впросак с ценами на рыбу в стране, заявив, что стоимость замороженной скумбрии составляет восемь гривен за килограмм.
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