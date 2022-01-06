НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Украинский политик Ляшко похвастался знанием английского в эфире и опозорился

Лидер Радикальной партии поздравил украинцев с днём рождения вместо Нового года.

6 января, 02:24

Украинский политик Олег Ляшко. Фото © ТАСС / Анна Марченко

Украинский политик Ляшко похвастался знанием английского в эфире и опозорился. Видео © Telegram / Megerini

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" по ошибке поздравил жителей страны не с тем праздником.

"С Новым годом! Happy birthday! (с англ. — "С днем рождения!" — Прим. Лайфа)", — сказал Ляшко, поднимая бокал.

В ответ на это телеведущая пошутила, отметив, что Ляшко "осваивает" английский язык.

"Смотрите в завтрашний год": Кличко выпустил календарь на 2222 год со своими оговорками

"Смотрите в завтрашний год": Кличко выпустил календарь на 2222 год со своими оговорками

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская попала впросак с ценами на рыбу в стране, заявив, что стоимость замороженной скумбрии составляет восемь гривен за килограмм.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1