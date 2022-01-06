Россия планирует передать Казахстану спутник и часть технологических систем на Байконуре

Россия в этом году может передать Казахстану телекоммуникационный спутник "Экран-М". Об этом со ссылкой на источник в космической отрасли пишет РИА "Новости". Передача планируется в рамках вывода из аренды части объектов космодрома Байконур.

Отмечается, что ранее спутник не использовался, поскольку его аналоги исправно работали на орбите Земли. Поэтому если аппарат хранился правильно, то он всё ещё пригоден к запуску в космос. Как добавил собеседник агентства, вместе со спутником Казахстану также планируется передать универсальный контрольно-испытательный комплекс и системы дистанционного управления заправкой и вспомогательными системами.