На Украине испугались полного прекращения транзита газа из России из-за политики ЕС

Украинский экономист Алексей Кущ в колонке для издания "Главред" заявил, что действия российской корпорации "Газпром", которые якобы были спровоцированы энергетической политикой Европы, ставят под угрозу снабжение газом Незалежной.

"Газпром" нанёс нашей политической элите несколько ударов под дых, сперва закрыв реверс из Венгрии (которую подсоединили через новый коннектор к "Турецкому потоку"). Затем — сократив прокачку газа по территории Украины в сторону Словакии", — говорится в статье.

По словам Куща, Германия контролирует проекты "Северный поток" и "Северный поток – 2", у Турции аналогичная ситуация с газопроводами "Голубой поток" и "Турецкий поток", а у Польши — с норвежским и американским газом. В результате украинская ГТС оказалась никому не нужна, а актуальность услуг Киева в транзите топлива по-прежнему снижается. Такая ситуация, по мнению публициста, может заставить Украину "покупать сверхдорогой газ на европейских хабах без каких-либо гарантий технической возможности физического реверса в нужном объёме" в страну.

"Другие страны теряют интерес к украинской ГТС, так как они её не контролируют, а стало быть, и не могут использовать как аргумент для "выторговывания" низких цен по долгосрочным контрактам, условием которых будет прокачка газа по территории Украины", — добавил Кущ.