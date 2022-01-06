Депутат Рады Кива призвал возродить спецподразделение "Беркут"
По его мнению, силовики являются "героями нашего времени", на чьём примере нужно воспитывать молодое поколение.
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Фото © ТАСС / Zuma
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что расформированному спецподразделению украинской милиции "Беркут" необходимо ставить памятники. Об этом парламентарий написал в своём телеграм-канале.
"Глядя на всё, что происходит, ещё больше начинаешь уважать ребят из спецподразделения милиции "Беркут"! Они выполнили свой долг и остались верны присяге, сохранив честь! Придёт время, и мы поставим им памятники, их имена будут записаны в истории Украины как пример доблести и отваги!" — написал Кива.
Политик добавил, что спецподразделение необходимо возродить. По его мнению, "Беркут" — это "герои нашего времени", на чьём примере должны воспитываться современные поколения.
Ранее Лайф рассказывал, что Илья Кива на Украине попал под уголовную статью о госизмене из-за того, что поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения, записав ему видеообращение.
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