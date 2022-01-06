Депутат Рады Кива призвал возродить спецподразделение "Беркут"

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что расформированному спецподразделению украинской милиции "Беркут" необходимо ставить памятники. Об этом парламентарий написал в своём телеграм-канале.

"Глядя на всё, что происходит, ещё больше начинаешь уважать ребят из спецподразделения милиции "Беркут"! Они выполнили свой долг и остались верны присяге, сохранив честь! Придёт время, и мы поставим им памятники, их имена будут записаны в истории Украины как пример доблести и отваги!" — написал Кива.