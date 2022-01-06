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Депутат Рады Кива призвал возродить спецподразделение "Беркут"

По его мнению, силовики являются "героями нашего времени", на чьём примере нужно воспитывать молодое поколение.

6 января, 03:36
<p>Депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Фото © ТАСС / Zuma

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что расформированному спецподразделению украинской милиции "Беркут" необходимо ставить памятники. Об этом парламентарий написал в своём телеграм-канале.

"Глядя на всё, что происходит, ещё больше начинаешь уважать ребят из спецподразделения милиции "Беркут"! Они выполнили свой долг и остались верны присяге, сохранив честь! Придёт время, и мы поставим им памятники, их имена будут записаны в истории Украины как пример доблести и отваги!" — написал Кива.

Политик добавил, что спецподразделение необходимо возродить. По его мнению, "Беркут" — это "герои нашего времени", на чьём примере должны воспитываться современные поколения.

Депутат Рады Кива заявил, что новогоднее обращение Путина на Украине "посмотрели все"

Депутат Рады Кива заявил, что новогоднее обращение Путина на Украине "посмотрели все"

Ранее Лайф рассказывал, что Илья Кива на Украине попал под уголовную статью о госизмене из-за того, что поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения, записав ему видеообращение.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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