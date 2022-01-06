Сенатор Пушков рассказал, чем опасно вступление Украины в НАТО

Способ вступления Украины и Грузии в НАТО, который ранее предложил экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, приведёт к серьёзным последствиям. Об этом написал в телеграм-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

"На деле это обманный манёвр. В случае включения Украины и Грузии в НАТО они будут добиваться отказа от этой оговорки, а военный конфликт альянса с Россией станет практически неизбежным. Причём большинство его европейских членов окажутся втянутыми в него против своей воли", — заявил сенатор.

Пушков добавил, что призыв бывшего генсека НАТО звучит опасно и безответственно "в нынешней взвинченной атмосфере в Европе и в свете требований России гарантий безопасности". По мнению российского политика, Расмуссен всегда отличался от других глав организации "ястребиными взглядами".