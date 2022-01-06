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Сенатор Пушков рассказал, чем опасно вступление Украины в НАТО

По его мнению, призыв бывшего генсека альянса звучит безответственно "в нынешней взвинченной атмосфере в Европе и в свете требований России гарантий безопасности".

6 января, 04:03
<p>Сенатор Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Сенатор Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Способ вступления Украины и Грузии в НАТО, который ранее предложил экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, приведёт к серьёзным последствиям. Об этом написал в телеграм-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

"На деле это обманный манёвр. В случае включения Украины и Грузии в НАТО они будут добиваться отказа от этой оговорки, а военный конфликт альянса с Россией станет практически неизбежным. Причём большинство его европейских членов окажутся втянутыми в него против своей воли", — заявил сенатор.

Экс-генсек НАТО Расмуссен предложил принять Украину в альянс с одним ограничением

Экс-генсек НАТО Расмуссен предложил принять Украину в альянс с одним ограничением

Пушков добавил, что призыв бывшего генсека НАТО звучит опасно и безответственно "в нынешней взвинченной атмосфере в Европе и в свете требований России гарантий безопасности". По мнению российского политика, Расмуссен всегда отличался от других глав организации "ястребиными взглядами".

Ранее Лайф сообщал, что посол Антонов заявил о росте угрозы для РФ из-за "вползания" НАТО на Украину. Дипломат отметил, что Москве нужны обязательства со стороны США и других стран – участниц альянса не расширять его и не размещать системы вооружений, которые угрожают безопасности России.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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