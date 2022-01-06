На площади у мэрии Алма-Аты началась интенсивная перестрелка

Интенсивная стрельба началась на площади возле мэрии Алма-Аты в ходе военной операции против зачинщиков массовых беспорядков. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает ТАСС.

Вместе с тем телеграм-канал "Sputnik Казахстан" сообщает, что всего на площади насчитывается около 200 вооружённых хулиганов. Все они были окружены БТР и бронемашинами.