На площади у мэрии Алма-Аты началась интенсивная перестрелка
По некоторым данным, на месте насчитывается около 200 вооружённых хулиганов.
Фото © ТАСС / "Ведомости"
Интенсивная стрельба началась на площади возле мэрии Алма-Аты в ходе военной операции против зачинщиков массовых беспорядков. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает ТАСС.
"На площадь прибыли войска, начали операцию по "зачистке" зачинщиков беспорядков. Идёт интенсивная стрельба", — передаёт корреспондент.
Вместе с тем телеграм-канал "Sputnik Казахстан" сообщает, что всего на площади насчитывается около 200 вооружённых хулиганов. Все они были окружены БТР и бронемашинами.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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