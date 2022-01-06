Все административные здания Нур-Султана взяли под усиленную охрану
Ранее в связи с беспорядками в столице был введён режим чрезвычайной ситуации.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану на фоне масштабных протестов, проходящих в стране. Об этом в своём телеграм-канале информирует "Sputnik Казахстан" со ссылкой на главу местного полицейского департамента.
"Все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану — начальник ДП (департамента полиции. — Прим. Лайфа) Ержан Саденов", — сообщает агентство.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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