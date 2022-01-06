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Япония выразила протест КНДР из-за пуска гиперзвуковой ракеты

Ранее сообщалось, что снаряд поразил цель в Японском море на расстоянии 700 км от места стрельбы.

6 января, 05:03

Фото © ТАСС / АР

Япония выразила протест в адрес КНДР в связи с проведёнными там накануне ракетными испытаниями. Об этом в ходе пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Нами был выражен решительный протест по дипломатическим каналам — через посольство в Пекине", — сказал Мацуно.

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Напомним, ранее Береговая охрана Японии зафиксировала запуск ракеты из КНДР. Снаряд мог упасть в Японское море. Находящиеся там суда были предупреждены об опасности. Японцы дали первую оценку выпущенной ракете, отметив, что какого-либо ущерба морским или воздушным судам зафиксировано не было.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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