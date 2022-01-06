Япония выразила протест КНДР из-за пуска гиперзвуковой ракеты

Япония выразила протест в адрес КНДР в связи с проведёнными там накануне ракетными испытаниями. Об этом в ходе пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Нами был выражен решительный протест по дипломатическим каналам — через посольство в Пекине", — сказал Мацуно.