Япония выразила протест КНДР из-за пуска гиперзвуковой ракеты
Ранее сообщалось, что снаряд поразил цель в Японском море на расстоянии 700 км от места стрельбы.
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Япония выразила протест в адрес КНДР в связи с проведёнными там накануне ракетными испытаниями. Об этом в ходе пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
"Нами был выражен решительный протест по дипломатическим каналам — через посольство в Пекине", — сказал Мацуно.
Напомним, ранее Береговая охрана Японии зафиксировала запуск ракеты из КНДР. Снаряд мог упасть в Японское море. Находящиеся там суда были предупреждены об опасности. Японцы дали первую оценку выпущенной ракете, отметив, что какого-либо ущерба морским или воздушным судам зафиксировано не было.
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