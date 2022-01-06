Медики Cancer Research UK назвали куркуму убийцей рака

Медики Cancer Research UK (благотворительная организация, занимающаяся исследованием онкологии) выяснили, что куркумин влияет на развитие рака у человека и останавливает рост опухоли. Об этом пишет Daily Express.

Эксперты назвали куркуму убийцей рака. По их словам, специя является альтернативным средством для лечения онкологических заболеваний благодаря высокой концентрации антиоксидантов. Медики также отметили, что в странах, где она активно используется, число людей, имеющих раковые заболевания, значительно ниже.

Кроме того, врачи выяснили, что куркума уменьшает риск возникновения катаракты. Она снижает риск глаукомы и макулодистрофии. Помимо этого, специя также используется как средство для снижения холестерина. Однако при излишнем употреблении она может вызвать неприятные симптомы: расстройство желудка, кислую отрыжку, диарею, головокружение и головную боль.