Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков участников ночных беспорядков
Антитеррористическая операция в регионе продолжается, жителей и гостей города призывают оставаться дома в целях собственной безопасности.
Массовые беспорядки в Казахстане. Фото © t.me / NEXTA Live
В Алма-Ате минувшей ночью были ликвидированы десятки человек, которые напали на административные здания и Департамент полиции. В данный момент устанавливаются личности погибших. Об этом сообщила официальный представитель Департамента полиции города Салтанат Азирбек.
"Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алма-Аты, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются", — заявила она в эфире телеканала "Хабар-24".
Также Азирбек сообщила, что антитеррористическая операция продолжается, и призвала жителей и гостей города оставаться дома в целях собственной безопасности. Как сообщает телеграм-канал "Sputnik Казахстан", военнослужащие уже покинули площадь Республики в Алма-Ате, где проводилась военная операция против зачинщиков массовых беспорядков. Оцепление также было снято.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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