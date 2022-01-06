Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков участников ночных беспорядков

В Алма-Ате минувшей ночью были ликвидированы десятки человек, которые напали на административные здания и Департамент полиции. В данный момент устанавливаются личности погибших. Об этом сообщила официальный представитель Департамента полиции города Салтанат Азирбек.

"Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алма-Аты, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются", — заявила она в эфире телеканала "Хабар-24".