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Православные христиане празднуют Рождественский сочельник

По словам иеромонаха Макария, этот день становится дверью, которая вводит молящихся в Рождество Христово.

6 января, 05:49
<p>© Агентство "Москва"/ Сергей Киселёв</p>

© Агентство "Москва"/ Сергей Киселёв

Православные христиане отмечают сочельник. Этот праздник знаменует конец строгого сорокадневного поста и канун Рождества Христова.

"Сочельник становится дверью, которая вводит молящихся в праздник Рождества Христова. Бытовая сторона Рождественского сочельника — это праздничная уборка, приготовление пищи, праздничных угощений. Даже само слово "сочельник" связано с блюдом, которое традиционно готовили на этот последний день Рождественского поста", — рассказал ТАСС православный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).

В этот день в церкви проходит вечерняя служба, которая длится три часа. Христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов Богомладенцу. После Рождественской всенощной начинается литургия, в конце которой в центр храма выносят свечу и поют над ней тропарь, посвящённый рождению Христа.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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