Православные христиане празднуют Рождественский сочельник

Православные христиане отмечают сочельник. Этот праздник знаменует конец строгого сорокадневного поста и канун Рождества Христова.

"Сочельник становится дверью, которая вводит молящихся в праздник Рождества Христова. Бытовая сторона Рождественского сочельника — это праздничная уборка, приготовление пищи, праздничных угощений. Даже само слово "сочельник" связано с блюдом, которое традиционно готовили на этот последний день Рождественского поста", — рассказал ТАСС православный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).

В этот день в церкви проходит вечерняя служба, которая длится три часа. Христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов Богомладенцу. После Рождественской всенощной начинается литургия, в конце которой в центр храма выносят свечу и поют над ней тропарь, посвящённый рождению Христа.