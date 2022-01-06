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Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию и реформам

Ранее этот пост занимал Кайрат Келимбетов. Сегодня утром указом президента он был снят с должности.

6 января, 06:30
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<p>Касым-Жомарт Токаев. Фото © <a href="https://www.akorda.kz/ru/obrashchenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-k-narodu-kazahstana-503036" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента</a></p>

Касым-Жомарт Токаев. Фото © Официальный сайт президента

В Казахстане на пост главы Агентства по стратегическому планированию и реформам назначен Асет Иргалиев, возглавлявший Министерство национальной экономики. Об этом говорится в указе президента страны Касым-Жомарта Токаева.

"Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", — говорится в тексте документа, обнародованного на официальном сайте главы государства.

Ранее этот пост занимал Кайрат Келимбетов. Сегодня утром указом президента он был снят с должности.

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Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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