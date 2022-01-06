Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию и реформам
Ранее этот пост занимал Кайрат Келимбетов. Сегодня утром указом президента он был снят с должности.
Касым-Жомарт Токаев. Фото © Официальный сайт президента
В Казахстане на пост главы Агентства по стратегическому планированию и реформам назначен Асет Иргалиев, возглавлявший Министерство национальной экономики. Об этом говорится в указе президента страны Касым-Жомарта Токаева.
"Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", — говорится в тексте документа, обнародованного на официальном сайте главы государства.
Ранее этот пост занимал Кайрат Келимбетов. Сегодня утром указом президента он был снят с должности.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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