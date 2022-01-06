Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию и реформам

В Казахстане на пост главы Агентства по стратегическому планированию и реформам назначен Асет Иргалиев, возглавлявший Министерство национальной экономики. Об этом говорится в указе президента страны Касым-Жомарта Токаева.

"Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", — говорится в тексте документа, обнародованного на официальном сайте главы государства.