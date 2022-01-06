Путин поручил до августа принять меры по стабилизации цен на уголь

Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 августа принять меры по стабилизации цен на уголь и обеспечению его бесперебойных поставок для населения и системы ЖКХ. Об этом сообщается в четверг на сайте Кремля.

"Принять меры, направленные на стабилизацию цен на уголь и обеспечение его бесперебойных поставок производителям тепловой энергии и населению, в том числе создать условия для заключения в приоритетном порядке прямых контрактов с организациями, имеющими лицензии на добычу и (или) переработку угля", — говорится в одном из поручений по итогам большой пресс-конференции российского лидера, которая проходила 23 декабря.