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Регион
Опубликовано 6 января 2022, 08:13

Путин поручил до августа принять меры по стабилизации цен на уголь

Такое поручение содержится в перечне по итогам большой пресс-конференции президента России, прошедшей 23 декабря.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 августа принять меры по стабилизации цен на уголь и обеспечению его бесперебойных поставок для населения и системы ЖКХ. Об этом сообщается в четверг на сайте Кремля.

"Принять меры, направленные на стабилизацию цен на уголь и обеспечение его бесперебойных поставок производителям тепловой энергии и населению, в том числе создать условия для заключения в приоритетном порядке прямых контрактов с организациями, имеющими лицензии на добычу и (или) переработку угля", — говорится в одном из поручений по итогам большой пресс-конференции российского лидера, которая проходила 23 декабря.

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Ранее Путин также поручил правительству в срок до 1 февраля скорректировать федеральное соглашение по угольной отрасли таким образом, чтобы убрать привязку зарплат шахтёров к количеству добытого угля. Другим своим поручением российский лидер ввёл приостановку деятельности шахт за невыполнение требований по дегазации. Эти меры были введены после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где в результате пожара погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. Владимир Путин заявил, что, оказывая помощь семьям шахтёров из "Листвяжной", нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями. Президент призвал власти разбираться в каждой конкретной ситуации и делать это без лишних формальностей.

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Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ

Марина Калегина
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