Мародёры нашли сейф с миллионами в здании Администрации Алма-Аты и раздали деньги прохожим

Протестующие нашли сейф с миллионами в здании Администрации Алма-Аты © Instagram / nurlansnow

Протестующие, ворвавшиеся 5 января в здание Администрации Алма-Аты, вскрыли сейф с миллионами тенге. По словам одного из мародёров, их добыча в переводе на рубли составила более 300 тысяч. Каждому досталось по две тысячи тенге. Согласно ресурсу globalprice.info, батон хлеба в Алма-Ате стоит около 60 казахских тенге, десяток яиц — 260 тенге, два килограмма муки — 230 тенге.

"Нашли сейф. Внутри сейфа два миллиона приблизительно. Несколько миллионов тенге нашли, всем раздают по две тысячи. Мы находимся возле парламента", — рассказал один из протестующих в "Инстаграме".