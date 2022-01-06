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Мародёры нашли сейф с миллионами в здании Администрации Алма-Аты и раздали деньги прохожим

Каждому досталось по две тысячи тенге. Для сравнения: батон хлеба в Алма-Ате стоит около 60 казахских тенге, десяток яиц — 260 тенге, два килограмма муки — 230 тенге.

6 января, 08:07
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Деньги из сейфа акимата © Instagram / nurlansnow

Протестующие нашли сейф с миллионами в здании Администрации Алма-Аты © Instagram / nurlansnow

Протестующие, ворвавшиеся 5 января в здание Администрации Алма-Аты, вскрыли сейф с миллионами тенге. По словам одного из мародёров, их добыча в переводе на рубли составила более 300 тысяч. Каждому досталось по две тысячи тенге. Согласно ресурсу globalprice.info, батон хлеба в Алма-Ате стоит около 60 казахских тенге, десяток яиц — 260 тенге, два килограмма муки — 230 тенге.

"Нашли сейф. Внутри сейфа два миллиона приблизительно. Несколько миллионов тенге нашли, всем раздают по две тысячи. Мы находимся возле парламента", рассказал один из протестующих в "Инстаграме".

В сториз молодой человек показывает несколько купюр, а тем временем за его спиной горит администрация города. Внешняя часть здания обуглилась, из окон вырывается пламя. У входа видна толпа людей, ожидающих свою долю.

Во время массовых беспорядков в Казахстане пострадало более тысячи человек

Во время массовых беспорядков в Казахстане пострадало более тысячи человек

Напомним, что на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. Миротворческие подразделения ОДКБ, в состав которых от России вошли воинские части ВДВ, уже приступили к выполнению задач в Казахстане.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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