Путин ждёт от Минюста и Генпрокуратуры предложений по борьбе с пытками в колониях
В перечень поручений после пресс-конференции президента 23 декабря вошёл и этот пункт.
Президент России Владимир Путин поручил Министерству юстиции совместно с Генпрокуратурой представить предложения по борьбе с пытками в местах лишения свободы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля. Доклад по этому вопросу ожидается до 1 июня 2022 года, а ответственными глава государства назначил руководителей обоих ведомств — Константина Чуйченко и Игоря Краснова.
"Проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осуждённым к лишению свободы", — говорится в одном из поручений по итогам большой пресс-конференции российского лидера, которая проходила 23 декабря.
Как ранее писал Лайф, в ходе большой пресс-конференции президента телеведущая Ксения Собчак задала Владимиру Путину вопрос о пытках в российских тюрьмах. Глава государства подчеркнул, что это общемировая проблема, однако Россия будет стремиться к тому, чтобы её решить.
Напомним, в октябре–ноябре проект выложил видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. Кадры вызвали огромный резонанс: ФСИН начала проверку, а СК возбудил несколько уголовных дел. На фоне скандала президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, также в результате проверки УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников по отрицательным мотивам. 20 декабря стало известно, что в Госдуму внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за насилие со стороны представителей ФСИН и сотрудников других госорганов. Он вводит понятие "запугивание с целью контроля над личностью". Законопроект уже поддержали в кабмине.
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