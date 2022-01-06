Путин ждёт от Минюста и Генпрокуратуры предложений по борьбе с пытками в колониях

В перечень поручений после пресс-конференции президента 23 декабря вошёл и этот пункт.

Президент России Владимир Путин поручил Министерству юстиции совместно с Генпрокуратурой представить предложения по борьбе с пытками в местах лишения свободы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля. Доклад по этому вопросу ожидается до 1 июня 2022 года, а ответственными глава государства назначил руководителей обоих ведомств — Константина Чуйченко и Игоря Краснова.

"Проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осуждённым к лишению свободы", — говорится в одном из поручений по итогам большой пресс-конференции российского лидера, которая проходила 23 декабря.