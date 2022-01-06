Психолог Панфилова рассказала, как трудоголикам сберечь свою психику на праздниках

Трудоголикам на новогодних каникулах обязательно нужно переключиться на досуг, иначе их психика не справится с нагрузкой. Такой совет россиянам озвучила семейный психолог Наталья Панфилова. Если человек категорически не принимает обычные развлечения, он может попробовать заняться организационной деятельностью, рекомендует эксперт.

"Если трудоголику тяжело придумать себе развлечение типа похода в кино, на выставку, музей, ему это неинтересно, тогда можно посмотреть, что можно усовершенствовать в своём жилище, помочь родителям. Больше не умственной работы, а организационной — разобрать склады со старой одеждой, записями. Тогда будет и переключение, и отдых", — рассказала Панфилова в беседе с RT.

Также она посоветовала работягам добавить в свою жизнь "нетипичный отдых" и пользоваться возможностью, если друзья зовут их, например, покататься на лыжах.