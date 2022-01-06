Во время массовых беспорядков в Казахстане пострадало более тысячи человек
Около 400 жителей страны были госпитализированы, 62 из них в настоящий момент находятся в отделении реанимации.
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В результате массовых беспорядков, которые уже несколько дней идут в Казахстане, пострадало более тысячи человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.
"Свыше тысячи человек пострадало в результате массовых беспорядков в разных регионах Казахстана, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации", — озвучил данные ведомства телеканал "Хабар 24".
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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