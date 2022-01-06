Житель Якутии поджёг ковёр перед входом в Дом правительства республики. Видео © sakhaday

В Якутске пьяный мужчина поджёг ковёр перед входом в Дом правительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона. Также свои действия житель снимал на камеру, видео, сопровождаемое большим количеством мата, появилось в соцсетях.

"Около 4:00 утра 6 января нетрезвый мужчина совершил поджог коврового покрытия на входе в здание Дома правительства 1 и Дома правительства 2. Никто не пострадал. Сотрудниками МВД Якутии установлена личность подозреваемого", — говорится в сообщении правительства.