Аладдин уже не тот: Нетрезвый житель Якутии из солидарности с казахами поджёг ковёр у здания правительства республики
Свои действия местный житель снимал на камеру. Видео, сопровождаемое большим количеством мата, появилось в соцсетях. Вскоре его вычислили и задержали.
Житель Якутии поджёг ковёр перед входом в Дом правительства республики. Кадр из видео © sakhaday
Житель Якутии поджёг ковёр перед входом в Дом правительства республики. Видео © sakhaday
В Якутске пьяный мужчина поджёг ковёр перед входом в Дом правительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона. Также свои действия житель снимал на камеру, видео, сопровождаемое большим количеством мата, появилось в соцсетях.
"Около 4:00 утра 6 января нетрезвый мужчина совершил поджог коврового покрытия на входе в здание Дома правительства 1 и Дома правительства 2. Никто не пострадал. Сотрудниками МВД Якутии установлена личность подозреваемого", — говорится в сообщении правительства.
Как объяснил сам мужчина на видео, свой поступок он посвятил событиям, происходящим в Казахстане. После поджога он выкрикнул: "Казахи! Мы с вами!" Как уточняется, личность хулигана уже установлена. Также специалисты проверят действия охраны здания.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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