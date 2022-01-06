В Алма-Ате участники протестов заблокировали работу двух клинических больниц

В Алма-Ате протестующие окружили 1-ю и 7-ю клинические больницы, заблокировав работу медучреждений. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".

По сообщениям комендатуры Алма-Аты, они не пропускают в больницы ни пациентов, ни врачей и медперсонал, ставя под угрозу здоровье мирного населения. Также известно, что в районе 7-й больницы происходят столкновения с полицией.