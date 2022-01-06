В Алма-Ате участники протестов заблокировали работу двух клинических больниц
Они не пропускают ни пациентов, ни врачей и медперсонал, ставя под угрозу здоровье мирного населения.
Протестующие окружили больницу в Алма-Ате. Кадр из видео © Telegram / Милитарист
Протестующие окружили больницу в Алма-Ате. Видео © Telegram / Милитарист
В Алма-Ате протестующие окружили 1-ю и 7-ю клинические больницы, заблокировав работу медучреждений. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".
По сообщениям комендатуры Алма-Аты, они не пропускают в больницы ни пациентов, ни врачей и медперсонал, ставя под угрозу здоровье мирного населения. Также известно, что в районе 7-й больницы происходят столкновения с полицией.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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