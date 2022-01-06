В России выявили 15 316 заболевших коронавирусом за сутки
Выше всего суточная заболеваемость сохраняется в Москве, Петербурге, Подмосковье, Краснодарском крае и Свердловской области.
© Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В России выявили 15 316 заболевших ковидом за сутки, что является минимумом с 17 июня 2021 года. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число выявленных в стране случаев заболеваемости достигло 10 601 300.
Больше всего новых заболевших за сутки выявили в Москве (+2357), Санкт-Петербурге (+1286), Подмосковье (+742), а также в Краснодарском крае (+411) и Свердловской области (+390).
При этом в России зарегистрировали 802 смерти из-за коронавируса за сутки — это минимум с 27 сентября. Днём ранее было зарегистрировано 828 смертей, всего с начала пандемии из-за ковида умерло 313 817 человек.
Напомним, что в среду, 5 января, во всём мире было выявлено 2 294 039 случаев заражения коронавирусом за сутки. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это рекордный показатель за всё время эпидемии. По данным организации, впервые число суточных случаев превысило два миллиона.
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