В России выявили 15 316 заболевших коронавирусом за сутки

В России выявили 15 316 заболевших ковидом за сутки, что является минимумом с 17 июня 2021 года. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число выявленных в стране случаев заболеваемости достигло 10 601 300.

Больше всего новых заболевших за сутки выявили в Москве (+2357), Санкт-Петербурге (+1286), Подмосковье (+742), а также в Краснодарском крае (+411) и Свердловской области (+390).

При этом в России зарегистрировали 802 смерти из-за коронавируса за сутки — это минимум с 27 сентября. Днём ранее было зарегистрировано 828 смертей, всего с начала пандемии из-за ковида умерло 313 817 человек.