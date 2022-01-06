Порошенко пообещал, что вернётся на Украину 17 января для участия в суде

Бывший президент Украины Пётр Порошенко 17 января вернётся на родину, чтобы принять участие в суде и "защитить страну от некомпетентного руководства". Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный приём. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от [президента Владимира] Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии", — написал экс-президент.