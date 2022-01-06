Порошенко пообещал, что вернётся на Украину 17 января для участия в суде
По словам бывшего украинского президента, это необходимо, "чтобы защитить страну от внешних и внутренних врагов".
Пётр Порошенко. Фото © Сайт партии "Европейская солидарность"
Бывший президент Украины Пётр Порошенко 17 января вернётся на родину, чтобы принять участие в суде и "защитить страну от некомпетентного руководства". Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".
"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный приём. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от [президента Владимира] Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии", — написал экс-президент.
Напомним, 20 декабря стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник.
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