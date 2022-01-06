Путин поручил активнее развивать мобильную связь в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по развитию мобильной связи и Интернета в Крыму. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам ежегодной пресс-конференции, которая проходила 23 декабря. На исполнение Путин отвёл срок до 1 августа, назначив ответственным премьер-министра Михаила Мишустина.

"Правительству РФ принять меры, направленные на дальнейшее развитие инфраструктуры связи на территориях Республики Крым и Севастополя, в целях повышения качества услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступности таких услуг для населения", — говорится в поручении, опубликованном в четверг на сайте Кремля.