НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин поручил активнее развивать мобильную связь в Крыму

Об этом говорится в одном из распоряжений по итогам большой пресс-конференции российского лидера, которая проходила 23 декабря.

6 января, 08:29

© Pexels

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по развитию мобильной связи и Интернета в Крыму. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам ежегодной пресс-конференции, которая проходила 23 декабря. На исполнение Путин отвёл срок до 1 августа, назначив ответственным премьер-министра Михаила Мишустина.

"Правительству РФ принять меры, направленные на дальнейшее развитие инфраструктуры связи на территориях Республики Крым и Севастополя, в целях повышения качества услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступности таких услуг для населения",  говорится в поручении, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Крымский Клондайк: Как МТС обдирает своих абонентов на полуострове по ценам роуминга

Крымский Клондайк: Как МТС обдирает своих абонентов на полуострове по ценам роуминга

Напомним, что в ходе своей большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что проблема с мобильной связью в Крыму будет решаться, как и другие трудности, с которыми сталкивается регион. Он выразил надежду, что крымчане и севастопольцы "чувствуют уже сегодня и почувствуют завтра" результаты соответствующих решений.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1