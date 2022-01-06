В столкновениях с протестующими в Алма-Ате погибло 12 силовиков, один из них обезглавлен
В местной комендатуре сочли это доказательством "террористического и экстремистского характера" орудующих в городе бандформирований.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Более 350 сотрудников правоохранительных органов Казахстана пострадали в результате столкновений с участниками акций протеста в Алма-Ате, а 12 силовиков погибли. Об этом со ссылкой на комендатуру города сообщил телеканал "Хабар 24".
Тело одного из погибших было найдено обезглавленным.
"Это доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований", — приводится в эфире заявление комендатуры.
Напомним, что на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав контингента вошли части ВДВ. Кроме того, в Казахстан были направлены миротворцы из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.
Комментариев: 0