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В столкновениях с протестующими в Алма-Ате погибло 12 силовиков, один из них обезглавлен

В местной комендатуре сочли это доказательством "террористического и экстремистского характера" орудующих в городе бандформирований.

6 января, 08:43
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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Более 350 сотрудников правоохранительных органов Казахстана пострадали в результате столкновений с участниками акций протеста в Алма-Ате, а 12 силовиков погибли. Об этом со ссылкой на комендатуру города сообщил телеканал "Хабар 24".

Тело одного из погибших было найдено обезглавленным.

"Это доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований",  приводится в эфире заявление комендатуры.

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Напомним, что на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав контингента вошли части ВДВ. Кроме того, в Казахстан были направлены миротворцы из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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