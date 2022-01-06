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Военный эксперт Литовкин: Введение миротворцев в Казахстан повысит авторитет ОДКБ

По словам собеседника Лайфа, это очень символический ход, который резко повышает статус организации среди стран, не только входящих в ОДКБ или СНГ, но и среди европейских государств.

6 января, 09:15
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<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Решение ОДКБ ввести миротворцев в Казахстан имеет стратегическое значение, поскольку таким образом организация показывает себя как реальный игрок, который может принимать решения и приводить их в жизнь. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил полковник в отставке, военный эксперт ТАСС Виктор Литовкин.

"ОДКБ впервые откликается на призыв одного из своих членов оказать помощь в борьбе с террористической угрозой. Это здорово, что миротворческие силы ОДКБ впервые будут принимать участие в наведении порядка в одной из стран-членов", — рассуждает он.

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Литовкин упомянул ситуации в Таджикистане, на границе с Киргизией, а также Карабахский конфликт и отметил, что тогда ОДКБ не вмешивалась в разрешение кризиса. В тот момент противники ОДКБ даже называли её бесполезной организацией.

"Надо понимать, что в ОДКБ, как и в НАТО, решение принимается консенсусом, если все страны проголосуют за это. Кстати, за всё время существования НАТО защищало только одну страну — это США в 2001 году. В других же случаях НАТО не приходило на помощь и только высказывало свою озабоченность", — подчеркнул военный эксперт.

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Он также добавил, что ОДКБ пришла на помощь не для защиты российских интересов как ведущей страны, а именно для защиты порядка в Казахстане и улаживания ситуации, которая там спровоцирована, возможно, извне. По словам Литовкина, это очень символический и важный ход этой организации, который резко повышает её авторитет среди стран, не только входящих в ОДКБ или СНГ, но и среди европейских государств.

"На мировой арене ОДКБ показывает себя как реальный игрок, который может принимать решения и приводить их в жизнь для защиты одного из своих членов", — заключил полковник.

Во время массовых беспорядков в Казахстане пострадало более тысячи человек

Во время массовых беспорядков в Казахстане пострадало более тысячи человек

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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