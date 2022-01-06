Военный эксперт Литовкин: Введение миротворцев в Казахстан повысит авторитет ОДКБ

Решение ОДКБ ввести миротворцев в Казахстан имеет стратегическое значение, поскольку таким образом организация показывает себя как реальный игрок, который может принимать решения и приводить их в жизнь. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил полковник в отставке, военный эксперт ТАСС Виктор Литовкин.

"ОДКБ впервые откликается на призыв одного из своих членов оказать помощь в борьбе с террористической угрозой. Это здорово, что миротворческие силы ОДКБ впервые будут принимать участие в наведении порядка в одной из стран-членов", — рассуждает он.

Литовкин упомянул ситуации в Таджикистане, на границе с Киргизией, а также Карабахский конфликт и отметил, что тогда ОДКБ не вмешивалась в разрешение кризиса. В тот момент противники ОДКБ даже называли её бесполезной организацией.

"Надо понимать, что в ОДКБ, как и в НАТО, решение принимается консенсусом, если все страны проголосуют за это. Кстати, за всё время существования НАТО защищало только одну страну — это США в 2001 году. В других же случаях НАТО не приходило на помощь и только высказывало свою озабоченность", — подчеркнул военный эксперт.

Он также добавил, что ОДКБ пришла на помощь не для защиты российских интересов как ведущей страны, а именно для защиты порядка в Казахстане и улаживания ситуации, которая там спровоцирована, возможно, извне. По словам Литовкина, это очень символический и важный ход этой организации, который резко повышает её авторитет среди стран, не только входящих в ОДКБ или СНГ, но и среди европейских государств.